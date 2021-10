François Millet et Delphine Salla rejoignent DS Avocats

Ces deux nouveaux associés se sont forgés une solide expérience au sein de cabinets d'avocats d'affaires au sein d'équipes renommées de cabinets d'avocats d'affaires de dimension internationale (Freshfields, CMS Francis Lefebvre et DLA Piper) et s'étaient associés pour créer Neo Avocats. Accompagnées de leurs collaboratrices, Alice Ennouchy et Mouna Bouaziz, ils ont ainsi choisi de poursuivre leur développement au sein de DS Avocats, un cabinet pluridisciplinaire et doté d'un réseau international.

Ils vont continuer leur pratique au profit de groupes français et internationaux, en particulier en matière de restructurations, négociation collective, gestion de la représentation du personnel, formation professionnelle et risques psychosociaux.



Avec cette intégration, le département de droit social de DS Avocats, créé par Catherine Brun-Lorenzi, compte six associés, avec Gwladys Beauchet, Frédéric Auguste-Godard, Patricia Jeannin et Elsa Lederlin, neuf collaborateurs et deux juristes dédiées à la mobilité internationale.