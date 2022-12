François Gordon rejoint Baker McKenzie en qualité de Partner au sein de l’équipe Concurrence

François Gordon a acquis plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du droit de la concurrence au sein du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, à Paris et Bruxelles.

Il conseille des entreprises françaises et internationales, dans de nombreux secteurs, sur tous les aspects du droit de la concurrence : contrôle des concentrations, cartels et ententes, abus de position dominante, actions en dommages-intérêts, aides d’Etat et droit de la distribution. Il dispose également d’une solide expertise en droit de la régulation.

Sa pratique englobe tant le conseil que le contentieux (autorités de concurrence et tribunaux français et européens). Il assiste également ses clients pour les opérations de visite et saisie, les enquêtes antitrust, ainsi que pour la conception de programmes de conformité sur-mesure. François Gordon possède une expérience significative dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, du luxe et de la distribution sélective, ainsi que des nouvelles technologies. Il conseille également de nombreux fonds d’investissements sur les aspects concurrence de leurs opérations.

« Je suis ravi de rejoindre Baker McKenzie et l’équipe de Léna Sersiron dont j’ai déjà pu apprécier, à l’occasion de précédents dossiers, le remarquable savoir-faire ainsi que la culture humaine et entrepreneuriale, ce qui a été déterminant dans mon choix de les rejoindre. Je suis très heureux d’apporter mon expérience au développement de la pratique droit de la concurrence de Baker McKenzie. Le cabinet dispose d'une expertise solide et réputée dans ce domaine et porte, au bénéfice de ses clients, d’ambitieux projets de développement en France et à l'international, auxquels je m’associe pleinement », déclare François Gordon. Son arrivée au sein de l’équipe Concurrence, dirigée par Léna Sersiron et composée de dix avocats, permettra d’accélérer son développement en enrichissant ses compétences et en accompagnant de nouveaux clients.

« Je me réjouis de l'arrivée de François Gordon, avocat reconnu dans sa pratique, qui nous permettra de renforcer, plus encore, notre équipe. Son expertise en droit de la concurrence s'inscrit pleinement dans notre stratégie de développement à Paris et plus largement en Europe », déclare Léna Sersiron, Associée au sein du groupe Concurrence de Baker McKenzie et membre du Steering Committee Concurrence de la Firme au niveau mondial. François est diplômé de l'ESSEC, et titulaire d'un LLM du King's College London ainsi que d'une Maîtrise en Droit des Affaires de l'Université Panthéon-Assas Paris II. Il enseigne le droit à l'ESSEC et est l’auteur de nombreux articles. François Gordon a été distingué dans de nombreux classements professionnels.