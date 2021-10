Franck Singer prend la direction du bureau parisien de Vivaldi Avocats

Le lillois Vivaldi Avocats rejoint la petite dizaine de cabinets provinciaux qui s'implantent à Paris et renforce sa proximité avec ses clients français et étrangers. Un mouvement à contre-courant de l'ouverture d'antennes en province par les grands cabinets parisiens.Avec 14 départements regroupant tous les domaines du droit intéressant l'entreprise, Vivaldi Avocats se veut l'interlocuteur unique du dirigeant et exporte un modèle opposé à l'hyperspécialisation de la profession.Pour animer cette nouvelle implantation, Franck Singer, fondateur de Singer Avocats, en prend la direction.