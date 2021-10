Franck Morel rejoint Flichy Grangé Avocats

Expert reconnu du droit du travail depuis près de vingt ans, ancien inspecteur du travail, avocat durant cinq années au sein du cabinet Barthélémy avocats, Franck Morel a été conseiller de quatre ministres du Travail et en dernier lieu du Premier ministre Edouard Philippe sur les questions de relations sociales, de travail et d'emploi.

Il intervient sur les questions relatives au droit du travail de l'entreprise et exerce plus particulièrement ses compétences dans le conseil et le contentieux en matière de temps de travail, dont il est un spécialiste, de négociation collective, de relations avec les représentants du personnel, de gestion du changement dans l'entreprise.

Il va accompagner entreprises, organisations professionnelles, divers organismes pour les aider à trouver des solutions adaptées dans leur stratégie sociale.

En plus d'écrire régulièrement dans des revues spécialisées, Franck Morel est auteur de plusieurs ouvrages dont “Un autre droit du travail est possible” co-écrit avec Bertrand Martinot et édité chez Fayard en 2016, ou encore “Durée et aménagement du temps de travail”, 8e édition en 2017, édité par la revue fiduciaire.