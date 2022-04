Franck Ferrand s’engage en faveur des personnes dyslexiques

Le 23 avril se tenait la 27ème édition de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur organisée par l’Unesco. À cette occasion, Franck Ferrand est devenu officiellement parrain de Lili for Life. Cette société a été créée en septembre 2020 par Frédéric Granotier et une équipe d’entrepreneurs soucieux de permettre une diffusion aussi large que possible des découvertes disruptives des chercheurs Albert Le Floch et Guy Ropars, afin d’aider concrètement le plus grand nombre de personnes dyslexiques, en France et dans le monde. Cette technologie s’appuie sur une technologie brevetée, primée par l’Académie Nationale de Médecine française.

Pour l’auteur et historien, il paraît vital de faire connaitre cette innovation au plus grand nombre « pour changer leur vie ».

La lecture est un droit

Facteur d’intégration sociale et reconnue en France comme grande cause nationale depuis l’été 2021, la lecture est considérée comme fondamentale pour l’acquisition du savoir et l’épanouissement personnel. La Journée mondiale du livre et du droit d’auteur est l'occasion de célébrer les nombreux bienfaits de la lecture, tout en rappelant l’importance de la rendre accessible à chacun.

La France compte aujourd’hui plus de 13 millions de personnes n’ayant pas accès à la lecture, que ce soit pour des raisons financières, linguistiques ou en raison de handicap : parmi eux, la dyslexie, qui selon l’OMS touche 10 % de la population mondiale.

Une découverte révolutionnaire

Deux physiciens français, Albert Le Floch et Guy Ropars ont découvert que les personnes dyslexiques, à l’inverse des normo-lecteurs, ont deux yeux directeurs, provoquant une superposition d’images dans leur cerveau lors de la lecture. Lili for Life a mis au point un dispositif technologique qui corrige cet effet de superposition grâce à une lumière stroboscopique. Les flashs émis par la lampe Lili créent un décalage temporel dans le traitement de la perception visuelle des lettres, ce qui supprime les images miroirs. La lecture devient plus fluide, plus rapide, moins fatigante, permettant ainsi une meilleure compréhension du sens du texte lu.

Franck Ferrand, nouvel ambassadeur de la lampe Lili, s’enthousiasme : « Si vous êtes dyslexique ou si vous connaissez des personnes qui le sont, je vous en prie, faites-leur connaître cette petite lampe Lili, vous allez tout simplement changer leur vie ».

Frédéric Granotier, fondateur de Lili for Life a déclaré :« Franck Ferrand sait partager mieux que quiconque sa passion pour les lettres et l’histoire. Nous avons la même ambition de faciliter le quotidien des personnes dyslexiques et de rendre leur vie plus heureuse, comme l’illustre la signature de Lili : Avec Lili je lis et je revis ».