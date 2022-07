Franciliens, choisissez le nom de 4 futures stations de la ligne 14

Design des tramways ou des télécabines, noms des stations, couleurs des sièges… depuis plusieurs années, sous l’impulsion de Valérie Pécresse, Île-de-France Mobilités cherche à associer les Franciliens dès que possible aux grandes évolutions de du réseau de transport. D’ici la fin de l’année, les appellations de 16 autres stations des nouvelles lignes de métro du réseau d’Île-de-France Mobilités seront ainsi soumises au vote.

Les votants auront donc 4 noms à choisir, parmi plusieurs propositions. Si des noms provisoires ont déjà été « alloués » aux stations, les votes peuvent changer la donne en retenant une autre option. Ainsi, le nom de projet provisoire « Kremlin-Bicêtre Hôpital » sera à confirmer, ou pas, avec « Hôpital Bicêtre ». Située au Kremlin-Bicêtre, face à l’hôpital (CHU) homonyme, cette future station sera implantée sur l’avenue Gabriel Péri et le long de l’autoroute A6. Elle pourra être empruntée par les habitants de la commune mais aussi de Gentilly, et renforcera l’accès à l’hôpital, déjà desservi, à l’est, par la ligne de métro 7. La création de cette nouvelle station s’inscrit dans la mutation de ce quartier dynamique en pleine transformation, qui voit notamment la création de nouveaux logements au Kremlin-Bicêtre et à Arcueil.

Quatre stations, et plusieurs propositions

Autre station, autres noms, pour l’arrêt numéro 2 du panel. Pour la station située au cœur du futur Campus Grand Parc, à Villejuif, et qui sera desservie par la ligne 15 Sud dès 2025, trois choix sont proposés : Villejuif – Gustave Roussy, Parc des Hautes-Bruyères, ou Campus Grand Parc. Face à l’institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le Cancer en Europe, cette station offrira une accessibilité exceptionnelle à une partie ouest de la ville jusqu’ici peu desservie par les transports en commun. Elle sera localisée à deux pas du vaste Parc départemental des Hautes-Bruyères, point culminant du Val-de-Marne au-dessus des vallées de la Bièvre et de la Seine, là encore bordé par l’autoroute A6.

Par ailleurs, le quartier des Hautes-Bruyères est en forte croissance démographique du fait de l’aménagement prochain du Campus Grand Parc, pôle de recherche et d’innovation dans le secteur de la Santé à vocation internationale. Cette future station permettra aux Villejuifois résidant à proximité et aux futurs visiteurs du Campus d’accéder à l’ensemble rapidement et simplement à l’ensemble de la région à horizon 2030.

Paris 2024 au cœur d’une station

Avant-dernier arrêt proposé aux votants, la station d’Haÿ-les-Roses. Implantée à l’Haÿ-les-Roses, elle sera à la croisée de trois villes dynamiques du Val-de-Marne : Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Villejuif. L’arrivée de cette future station de la ligne 14 Sud, dès 2024, devrait donner une belle ouverture régionale aux quartiers des Sorbiers et de la Saussaie, à Chevilly-Larue, de Lallier-Bicêtre et de Paul Hochart, à L’Haÿ-les-Roses, et de Sainte Colombe, à Villejuif. Trois noms sont ainsi proposés : L’Haÿ-les-Roses, Lallier-Bicêtre, ou Paul Hochart.

Enfin, la dernière station emmènera ses usagers à Saint-Denis, et plus précisément au quartier Pleyel, à Saint-Denis. Elle en fera l’un des pôles majeurs de transport franciliens. Au cœur du projet Paris 2024, il abritera le village olympique et paralympique et connaît d'ores et déjà une transformation urbaine sans précédent, avec la création de plus de 2 000 logements, d’espaces verts, de commerces et de centres d’activités culturelles.

Avec ces cinq futures lignes et une offre de transports déjà marquée par la présence de la ligne 13 et du RER D, l’ensemble des usagers de cette zone, professionnels comme habitants, pourront profiter d’une accessibilité élargie. Pour cette dernière station, trois propositions sont soumises aux votants, à savoir « Saint-Denis Pleyel », station « Carrefour Pleyel », ou « Ignace Pleyel » pour conclure.

je-choisis-le-nom-des-stations.iledefrance-mobilites.fr