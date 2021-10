Franciliennes et Franciliens satisfaits de la qualité de leur eau

Les interrogés ont dû répondre à plusieurs questions à propos de la qualité du service public de l'eau durant le confinement. Globalement, les sondés sont plus que satisfaits de ce service. Principales raisons de ce succès, la qualité de l'eau, que 90 % des sondés jugent satisfaisante, et la disponibilité qui est plébiscitée par 99 % des Franciliens. Durant les différents confinements, 93 % se sont dits satisfaits de la qualité du service. On remarque également que la consommation d'eau du robinet est en forte progression puisqu'en deux ans, elle est passée de 67 à 72 %. Une personne sur cinq déclare même consommer l'eau du robinet au quotidien. Concernant le prix, les résultats sont plus contrastés, même si une assez large majorité est satisfaite (64 %).

Cette progression est cependant freinée par la qualité gustative de l'eau du service public. En effet, 54 % sont insatisfaits de la teneur en calcaire et 27 % de sa teneur en chlore.