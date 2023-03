Franchise Expo Paris revient en mars

Espace de rencontres et d’échanges pour les enseignes et les futurs candidats, le salon Franchise Expo Paris se tiendra du dimanche 19 au mercredi 22 mars, au Parc des Expositions de la porte de Versailles. Cet événement incontournable de l’entrepreneuriat en France se définit comme « un lieu créateur de valeurs, d’opportunités et de croissance pour demain ».

500 exposants, dont 20 % d’internationaux

Cette année, ce salon rassemblera 500 exposants, dont 20 % d’internationaux. Plus de 30 000 porteurs de projets sont attendus, qu’ils soient commerçants, salariés, candidats, futurs franchiseurs ou encore investisseurs. Véritable « boîte à outils » de l’entrepreneuriat, Franchise Expo Paris se tient prêt à accueillir l’ensemble des acteurs, qui pourra se nourrir de l’expérience et des conseils des nombreux professionnels et experts présents.