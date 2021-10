France Stratégie : une tribune en appelle à la responsabilité sociétale des entreprises

La crise du COVID-19 a bousculé de nombreux pans de notre société, dont l'organisation du travail. De ce fait, les inquiétudes des Français sont nombreuses, qu'il s'agisse de la santé, de l'avenir professionnel ou de celui des entreprises et de l'emploi.

Conscients de la gravité des conséquences tant sociales qu' économiques de cette crise, les membres de la Plateforme RSE, entreprises, partenaires sociaux, résultats d'acteurs, institutions publiques ou encore organisations de la société civile, expriment leur solidarité à l'égard de tous ceux qui en sont frappés.

Une mobilisation des acteurs RSE félicitée

Aux différentes mesures d'urgence mises en place par le Gouvernement pour soutenir et accompagner es entreprises, celles-ci, ainsi que les associations et les collectivités, se sont aussi engagées en assurant la continuité des activités essentielles et en multipliant les initiatives, prouvant leur capacité à s'adapter en protégeant leurs salariés mais aussi en contribuant au bien commun en venant en aide aux soignants et aux personnes vulnérables, en réorientant leurs chaînes de production pour répondre aux besoins les plus urgents, voire, parfois, en limitant les dividendes versés à leurs actionnaires ou en réduisant la rémunération de leurs dirigeants.

Appel au renforcement des engagements

Pour les guider dans leur stratégie d'après-crise, les membres de la Plateforme RSE de France Stratégie sollicitent les entreprises à renforcer leur engagement en la matière, en favorisant le dialogue social et la discussion avec l'ensemble de leurs parties prenantes pour une prise en compte optimale des impacts de leurs activités, en France et à l'étranger, et tout au long de leurs chaînes de valeur.

Ils rappellent que l'atteinte par les entreprises de leurs objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux est tout tant essentielle à leur survie que leurs performances financières, la crise sanitaire n'ayant pas effacé la gravité de la crise environnementale préexistante.

« Il est donc plus que jamais nécessaire de réaffirmer l'importance de la transition écologique et solidaire. La RSE, par laquelle une entreprise se lie à son écosystème, doit être une composante essentielle du redémarrage durable de notre économie », peut-on lire dans cette tribune.

Les entreprises, dans leur maîtrise des impacts de l'activité, doivent avoir une vision sur le long terme et prévenir les risques dans les chaînes de valeur. La RSE est la clé de l'élaboration d'un projet collectif de sortie de crise, pour atteindre les Objectifs de développement durable.

France Stratégie affirme ainsi son souhait que les stratégies des entreprises intègrent pleinement une dynamique RSE, quelles que soient leur taille et contribuent ainsi à la construction d'une économie plus résiliente et responsable, correctrice des inégalités et solidaire de ceux qui en sont déjà victimes.

La RSE au service d'un nouveau modèle de développement

Parce que la reprise économique ne peut se faire sans confiance, le cadre et les outils qu'offre la RSE pour concrétiser les engagements sociaux, sociétaux, environnementaux des entreprises, doit participer à la rétablir, notamment dans la relation entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. Actuellement, c'est de l'engagement des donneurs d'ordres et du respect des délais de paiement que dépend la survie des entreprises sous-traitantes et l'emploi de leurs salariés.

Enfin, les membres de la Plateforme RSE de France Stratégie partagent leur conscience que la crise, malgré ses conséquences et ses incertitudes, doit ouvrir la voie à la construction, dans la concertation, d'un nouveau modèle de développement, dont les critères d'intervention publique pour la relance devront en être les leviers, tout comme l'éthique, l'équité et l'esprit de responsabilité des dirigeants.

« Nous formons le voeu que les parties prenantes de l'entreprise, tant en France qu'aux niveaux européen et international, nouent le dialogue nécessaire à l'émergence d'un modèle ambitieux de relance économique responsable, dont la performance allierait transition écologique et justice sociale. », concluent les membres de la Plateforme RSE.