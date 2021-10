France Relance soutient 35 projets franciliens engagés pour la transition écologique

bénéficient des crédits du plan de Relance de l'Etat à hauteur de 3,5 millions d'euros.

Les subventions dont bénéficieront ces PME visent à soutenir les dépenses nécessaires à l'industrialisation et à la mise sur le marché d'une offre innovante et favorable à la protection de l'environnement : conception et mise en place de processus de fabrication, investissements permettant l'industrialisation, commercialisation de la solution.

Cette aide intervient à une étape déterminante où il est parfois délicat pour ces entreprises de réunir les ressources nécessaires à un déploiement à grande échelle de leurs solutions, une fois la phase de développement terminée.

Les projets lauréats visent principalement les secteurs du bâtiment, des transports et de la mobilité ainsi que l'économie circulaire, mais également les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, l'agriculture et l'industrie éco-efficiente.

La seconde vague de l'appel à projets s'est clôturée le 29 avril, avec près de 78 nouveaux projets en Ile-de-France. Les instructions sont en cours pour une annonce des lauréats visée sur le dernier trimestre de cette année.