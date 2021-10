France Relance : Quatre projets sélectionnés dans le cadre du Programme national pour l'alimentation

Le plan national pour l'alimentation s'inscrit dans le Plan de relance qui vise à relancer l'économie française après la pandémie et la crise économique qui en découle. Afin de favoriser le développement de ces projets, ce sont 4,08 millions d'euros qui sont mobilisés en Île-de-France par le plan France Relance pour accompagner l'investissement et l'animation dans les PAT labellisés. Récemment, quatre nouveaux projets ont été sélectionnés par la préfecture d'Ile-de-France.

Tous seront accompagnés financièrement à hauteur de 226 521euros. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont été créés il y a six ans. Ils doivent favoriser la relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation. En favorisant par exemple l'utilisation de produits locaux dans les cantines, ou encore les circuits-courts. Ces plans territoriaux ont pour but d'accélérer la transition agricole et alimentaire en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs.

Pour Marc Guillaume, préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la crise sanitaire a rendu visible les difficultés à mettre en place une agriculture et une alimentation dans certains territoires : “En Île-de-France, la crise sanitaire a mis en exergue les difficultés pour certains territoires d'avoir accès à une alimentation saine et locale. Cet appel à projet permet à quatre projets alimentaires territoriaux de voir le jour. Ils bénéficieront directement à nos concitoyens, notamment à travers la restauration collective, la sensibilisation au gaspillage ou l'approvisionnement de proximité grâce aux circuits courts. Ces initiatives des collectivités, des associations ou des collectifs d'agriculteurs sont remarquables et essentielles pour notre région où le secteur agricole occupe une place fondamentale.”

Dans les quatre projets qui ont été sélectionnés, deux se situe sn Seine-et-Marne, un en Seine-Saint-Denis et un dans le Val-de-Marne.

Le premier projet lauréat est celui porté par la communauté de communes Plaines et Monts de France. A travers son PAT, elle cherche à améliorer les connaissances du territoire en matière de pratique agricole, de consommation et d'offre alimentaire. L'objectif étant de maintenir et diversifier l'agriculture en fédérant les différents acteurs de l'alimentation autour d'un projet commun et de développer les circuits-courts.

Le deuxième projet Seine-et-marnais est celui porté par l'Etablissement public d'aménagement Epa Marne et les communautés d'agglomération Marne et Gondoire, Paris Vallée de la Marne et Val d'Europe Agglomération. L'objectif de ce plan d'alimentation est de mettre en réseau les producteurs, les transformateurs et les débouchés locaux. Les porteurs souhaitent également structurer le marché local de manière à s'engager dans une logique de filière “du champ à l'assiette”.

En Seine-Saint-Denis, le projet de la Plaine Commune a vocation à structurer la mise en cohérence des politiques sectorielles pour répondre à la fois à des enjeux d'accessibilité au plus grand nombre d'une alimentation saine et durable et d'amélioration du “métabolisme urbain” alimentaire – raccourcissement des circuits, limitation de l'empreinte carbone alimentaire...

Enfin, le quatrième projet se situe dans le Val-de-Marne et est porté par la ville de Fontenay-sous-Bois. Il vise à atteindre une restauration collective “100 % circuits courts, bio et locale”. En travaillant sur une offre proposée par les commerçants et artisans locaux.