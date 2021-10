France Relance : la banque des territoires accompagne les commerces de proximité

Le plan de relance vise à soutenir et à relancer l'économie suite à la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de covid-19. Dans ce cadre, 6 000 commerces et activités de proximité vont être accompagnés via le “Réseau national des foncières de redynamisation”. Récemment créé, il a pour objectif d'apporter un appui méthodologique et pédagogique à ceux qui souhaitent se lancer dans la structuration d'une foncière de redynamisation.

Les foncières de redynamisation sont des outils d'intervention qui visent à renforcer l'attractivité des centres-villes en soutenant l'installation de commerçants et d'activités de proximité.

Pour accompagner la réflexion des collectivités locales qui souhaitent développer ces foncières comme accompagner l'action des entreprises locales existantes, la Banque des Territoires et la Fédération des Entreprises publiques locales (FedEpl) se mobilisent pour créer un réseau national, lieu d'échanges et de partages d'expériences, mais aussi espace de capitalisation des bonnes pratiques et de ressources utiles.

Pour ce faire, le réseau propose un espace dédié sur la plateforme de la Banque des Territoires qui a vocation à centraliser les divers guides, modèles, exemples et retours d'expérience afin de constituer une véritable « boîte à outils » pour accompagner les collectivités locales et les porteurs de projets, majoritairement des sociétés d'économie mixte (Sem) et leurs filiales, tout au long de la structuration de leur projet et une fois le projet finalisé.

Des rendez-vous semestriels sous forme de plénière seront organisés afin de créer une communauté de pairs qui puisse s'échanger conseils et bonnes pratiques.

Le réseau national des foncières de redynamisation engendrera la création d'un centre unique de ressources, dans lequel les collectivités et les entreprises publiques locales intéressées par l'outil foncière de redynamisation pourront venir accéder facilement à l'information et amorcer leur réflexion. Une communauté sera également créée, pour que les différents acteurs qui s'investissent dans un projet de foncière puissent échanger autour de leurs réussites, leurs difficultés, et des solutions mises en œuvre.

Deux ateliers sont d'ores et déjà programmés les 28 septembre et 25 novembre prochains. Il s'agira de temps d'échanges, opérationnels avec des porteurs de projets opérateurs de foncières et des experts juridiques, financiers.

Pour l'atelier de septembre : rendez-vous est pris avec l'ANCT notamment pour découvrir le fonds de soutien mis en place et ses modalités de fonctionnement (retour d'expérience avec un bénéficiaire de subvention), un focus sur les montages juridiques possibles pour structurer une foncière de redynamisation (de nombreuses questions posées lors du webinaire de lancement du réseau le 1er juillet dernier) et des échanges autour des outils partagés comme la présentation du modèle de cahier des charges pour lancer les études de faisabilité d'une foncière de redynamisation ou encore le partage autour de fiches de retour d'expérience et de témoignages d'acteurs de terrain.



Il sera également possible d'échanger autour de ce sujet lors du congrès des Entreprises Publiques Locales (EPL) qui se tiendra entre le 12 et le 14 octobre prochain à Toulouse.