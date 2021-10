France Relance : 13 nouveaux projets d'investissement productif

Ils permettront aux entreprises concernées de diversifier leur activité, de moderniser et automatiser leurs procédés de fabrication ou encore de développer de nouveaux procédés.

300 millions pour soutenir des piliers de l'industrie

Les filières automobile et aéronautique, avec respectivement près de 400 000 et 300 000 emplois industriels, sont des piliers de l'industrie française. Elles ont été particulièrement impactées par la crise sanitaire compte tenu de la forte baisse du marché automobile en Europe et du coup d'arrêt massif et brutal porté au transport aérien. Un des enjeux de la relance de ces secteurs réside dans le maintien de la faculté des entreprises à fabriquer les prochaines générations d'aéronefs et de véhicules électriques, hybrides et à hydrogène.

Pour permettre à ces filières stratégiques de rebondir après la crise, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre de France Relance, le lancement de deux fonds de soutien aux investissements et d'accompagnement visant à accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique des filières aéronautique et automobile, dotés de 300 millions d'euros sur 2020.

37 projets déjà soutenus

Au total, 37 projets lauréats ont d'ores et déjà été annoncés. Ils représentent un investissement productif de près de 38 millions d'euros et bénéficieront d'un soutien d'environ 24 millions d'euros au titre des fonds de modernisation automobile et aéronautique.

« L'automobile et l'aéronautique ont toujours été des secteurs d'excellence qui font la fierté de notre pays et ils doivent le rester malgré la crise sanitaire et ses conséquences économiques qui ont fragilisé ces filières, fortement exposés à la compétition mondiale. C'est pourquoi le Gouvernement a mobilisé des moyens inédits pour permettre aux entreprises de résister mais également de se transformer afin de répondre au défi de la décarbonation. Ces investissements viennent aider tous les acteurs de la filière, notamment PME et entreprises de taille intermédiaire, afin de les rendre plus performants et plus résilients pour préparer aujourd'hui les véhicules et les emplois de demain », expliquent les ministres Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher.