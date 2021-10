France Relance : 112 000 TPE ont bénéficié d'une aide à la numérisation

Ce dispositif se présentait sous la forme d'un chèque d'un montant forfaitaire de 500 euros et était destiné à couvrir tout ou partie des frais de l'entreprise dans le cadre de sa démarche de numérisation. Au total, 112 000 ont été validés par les services de l'Agence de Services et de Paiement (ASP).

Les aides distribuées ont permis le remboursement de factures relatives aux achats de :

Le dispositif a été principalement sollicité par des entreprises de moins de 2 salariés soit 78 % des bénéficiaires. Les secteurs fermés administrativement en raison de la crise

sanitaire ont également été les principaux bénéficiaires comme l'hébergement (13 %), la restauration (22 %), le commerce (16 %), les services à la personne (17 %), ou les activités

de loisirs (6 %).

A cette occasion, Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises a déclaré : « Je me réjouis de la réussite du chèque France Num qui traduit la volonté de nos TPE de se saisir des opportunités que constituent le numérique pour leur développement. La crise a permis de prendre conscience de la nécessité pour certaines d'entre elles de sauter le pas pour être plus compétitives et pérenniser leur activité. »