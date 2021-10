France Qualité Performance : des lauréats récompensés pour

La remise des Prix Qualité Performance, organisés par l’Association France Qualité Performance et la Direction générale des entreprises (DGE), récompensent des organisations exemplaires en matière de qualité. Selon Pascal Faure, directeur général des entreprises (DGE), c’est la seule opération nationale de promotion des démarches des entreprises pour améliorer la qualité de leur management.

« Il n’est pas seulement question de la qualité du produit ou du service proposé au marché, mais de la qualité globale du fonctionnement de l’entreprise, celle qu’elle met en œuvre à toutes les étapes et à tous les échelons de sa chaîne de production de valeur », déclarent les co-présidents de France qualité performance, Pierre Girault et Xavier Quérat-Hément, lors de leur discours d’ouverture de la cérémonie. Et d’ajouter « la qualité est une meilleure réponse à la pression sur les prix que le classique ‘‘cost-killing’’ ».

À la fin des différents discours d’ouverture, les applaudissements retentissent dans l’amphithéâtre du ministère de l’Économie. Les potentiels lauréats commencent alors à s’impatienter. Le maître de cérémonie, Stéphane Bergounioux, journaliste et réalisateur à DFITV, s’amuse à faire durer le suspense. Encore quelques minutes d’attente, la remise des prix peut enfin commencer et les lauréats sont…

Le Grand Prix des Étudiants Qualité Performance dans la catégorie Licence à Hiba Tahboul de l’Université de Strasbourg

Hiba Tahboul a créé un guide des bonnes pratiques pour conserver le savoir-faire d’une équipe dont une partie va partir à la retraite prochainement. Pour se faire, elle s’est immergée pendant un an, au sein d’une équipe de techniciens méthode, dans le site de production de Messier-Bugatti-Dowty en Moselle. Elle a mis en place un tableau pour rendre compte des événements vécus par l’équipe, trouver les causes, les moyens pour les résoudre et améliorer ainsi le fonctionnement de l’équipe.

Le Grand Prix des bonnes pratiques dans la catégorie TPE à CUBE Technologies

Cube Technologies invente, conçoit et commercialise des systèmes intelligents qui contrôlent la distribution électrique des lieux d’expositions et bâtiments tertiaires. L’entreprise veut faire des économies d’énergie face au réchauffement climatique. Cube a donc créé Kelipse, le premier coffret électrique de chantier, connecté et esthétique qui a été pensé pour respecter l’environnement. Pour se faire, l’entreprise a fait le choix d’intégrer plusieurs métiers (mécanique, électronique, plastique…) pour le réaliser.

Le Grand Prix France Qualité Performance au Groupe APICIL

APICIL est un groupe de protection sociale qui évolue dans un univers de plus en plus concurrentiel. Son équipe managériale change et instaure, en 2011, un plan stratégique appelé « Convergence 2016 ». L’objectif est de placer la qualité au centre de son dispositif.

Le groupe met en place un système de management intégré des risques (SMIR). Puis, il dresse chaque année un bilan de maturité de l’entreprise par rapport aux bonnes pratiques du modèle et définit, en conséquence, des plans d’actions.

En fin de cérémonie et pour la première fois, France qualité performance a décerné le Grand Prix du Livre Qualité Performance à Arnaud Tonnelé pour son ouvrage La Bible du team-building.

Ce livre montre l’importance de la qualité du collectif au sein d’une entreprise qui est un levier de performance trop souvent sous-utilisé par celles-ci. En effet, le parcours de formation des dirigeants est très individualiste, il est notamment fondé sur le principe de la compétition inter-personnes. Or, un bon chef n’est pas un sachant mais un stimulateur, un agrégateur de savoir-faire et de savoir être, comme un coach.

La cérémonie touche à sa fin. Philippe Barret, le président du groupe Apicil, et lauréat du Grand Prix France Qualité Performance, conclut cette cérémonie en faisant l’éloge du relationnel au sein de l’entreprise : « Dans une période où la communauté humaine se délite, le seul endroit où l’on peut mettre des gens derrière un objectif commun, c’est l’entreprise. Elle a un devoir d’intégration et de cohésion et tous les chefs d’entreprise doivent se mobiliser pour ça. »