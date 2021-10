France Numérique 2017 met le digital au cœur de la présidentielle

L'ACSEL, Cap Digital, la FEVAD, France Digitale, Renaissance Numérique, le SNJV, Syntec Numérique, Systematic Paris-Region et Tech In France annoncent la création de France Numérique 2017, l'action collective qui rassemble les acteurs de l'écosystème numérique (associations, think tanks, fédérations professionnelles, pôles de compétitivité, etc.).

L'objectif du collectif est de sensibiliser les partis politiques et les candidats à l'élection présidentielle de 2017 aux enjeux du numérique et au levier qu'il représente pour l'emploi et la croissance économique en France.

Dès aujourd'hui, la plateforme commune adresse aux candidat(e)s déclaré(e)s à l'élection présidentielle un questionnaire destiné à recueillir leurs propositions sur cinq thématiques liées au numérique :

• Financement de l'innovation et croissance numérique ;

• Juridique-Régulation-Réglementation ;

• Économie de plateforme et modèles collaboratifs ;

• Éducation et formation ;

• Numérique et volet social.

La plateforme commune assurera tout au long de la campagne la publicité des réponses et offrira aux internautes la possibilité de comparer les positions des différents candidats.

Par ailleurs, France Numérique 2017 invite l'ensemble des candidats à venir présenter leur programme numérique et confronter leurs idées avec les organisations du collectif.