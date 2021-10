France Mobilités : Geovelo lauréate de l'appel à innovations “JOP 2024”

France Mobilités a récemment dévoilé les 21 projets sélectionnés dans le cadre de son appel à innovations « JOP 2024 », qui, conformément à la volonté de Paris 2024 d'organiser des Jeux bas carbone, a pour objectif de lier à l'événement des solutions de mobilité propres, inclusives et solidaires grâce aux nombreuses innovations présentes sur le territoire français. En effet, avec entre 15 et 20 millions de visiteurs attendus, le sujet de la mobilité sera crucial pour le bon déroulement des JOP de Paris 2024 et les déplacements générés par l'événement constituent un levier d'action majeur pour réduire l'impact environnemental de celui-ci, et ainsi remplir son objectif de neutralité carbone.

Le vélo, moyen de transport emblématique de Paris 2024

Parmi les lauréats de l'appel à innovations « JOP 2024 », Geovelo, start-up française leader dans le calcul d'itinéraires à vélo, a été sélectionnée par le Comité des Mobilités dans la catégorie Mobilités actives et nouvelles mobilités pour son projet de « Challenge Olympique à Vélo ». Son objectif : inciter la pratique de ce mode de déplacement durant toute la durée des Jeux grâce à un suivi de l'activité des fans et des participants. Ce challenge international proposera plusieurs classements publiés sur Geovelo et sur le site officiel des JOP 2024 : par pays, par sports supportés, par sites sur lesquels se tiennent les différentes épreuves de la compétition, ou encore par délégations pour les athlètes et les membres de leur staff. Ce challenge inédit marquera le début d'un cercle vertueux liant l'incitation à la pratique de ce mode doux et la création de données de déplacements précieuses à destination des aménageurs et qui pourrait être réutilisé pour de nombreux autres événements. Outre ce challenge, Geovelo proposera une application de guidage vélo à tous les participants et spectateurs des Jeux, personnalisée pour l'occasion, et mettra en avant des itinéraires structurants liés aux sites olympiques.

« Nous sommes ravis de faire partie des deux projets liés au vélo retenus par France Mobilités dans le cadre des JOP 2024. Cela concrétise une réelle ambition partagée par toutes les parties prenantes concernées, de faire du vélo LA solution de déplacement qui sera mise en avant lors des Jeux. Des pouvoirs publics jusqu'aux entreprises innovantes, en passant par le tissu associatif, tout l'écosystème de la mobilité est réuni dans un objectif commun de transformer la région parisienne en une région modèle en matière de politique cyclable, et les JOP 2024 s'avèrent être une occasion idéale pour mettre en avant ce modèle aux yeux du monde entier, en particulier grâce au soutien du Comité d'organisation. », a déclaré Antoine Laporte Weywada, directeur du Développement de Geovelo.