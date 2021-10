France Manufacture reprend son activité en fabriquant des masques

Il s'agit pour les reprenants de se lancer dans « une nouvelle aventure qui a du sens dans un contexte de crise inédite ». L'usine va donc confectionner des masques aux modèles simple épaisseur en polyester, lavables à 60°C en machine. Le rythme de production visé est de 2000 à 3000 unités/jour.

En plus de la confection de masques, France Manufacture continuera à fabriquer des costumes, spécialité unique en France. Son activité sera également élargie avec la création d'un service interne de Recherche et Développement, qui travaillera à l'élaboration de textiles techniques, et avec la fabrication de nouveaux produits dans le secteur des objets publicitaires.

France Manufacture pourra ainsi proposer aux marques textiles désireuses de relocaliser leur production en France, un outil adapté et qualitatif, un geste fort envers l'écosystème du Made in France.