France Digitale propose des mesures complémentaires pour protéger l'écosystème des start-up

En vue d'amplifier l'impact des mesures d'urgence déjà en place, l'association France Digitale, qui réunit depuis 2012 les entrepreneurs et investisseurs français du numérique, a publié le 20 mars dernier ses propositions dans un « pack de mesures complémentaires » pour soutenir davantage les jeunes pousses et les venture-capital (VCs), c'est-à-dire les fonds d'investissement spécialisés dans le capital-risque (le soutien aux start-up non cotées).

France Digitale propose ainsi au Gouvernement, entre autres mesures, le remboursement prioritaire du crédit impôt recherche (CIR) et du crédit impôt innovation (CII), le report des échéances d'Urssaf, CFE, CVAE et TVA, ou encore la prise en charge des dépenses exceptionnelles et la garantie des dettes fournisseurs et des créances clients.

Elle suggère aussi avec perspicacité de « donner aux start-up les moyens d'offrir des solutions pour gérer la crise et l'après-crise », notamment en mettant en place des coopérations public-privé et en créant un fonds santé à la BPI pour investir en urgence dans celles du secteur e-santé afin de passer leurs solutions à l'échelle.