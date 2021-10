France Clusters distribue ses trophées

En compétition pour le trophée « Lieu d'innovation » parrainé par Eiffage Construction, on retrouve tout d'abord la Turbine Cergy-Pontoise qui doit ouvrir en fin d'année. Projet porté par la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et le Conseil départemental du Val d'Oise, il verra s'installer une communauté de 150 entreprises dans trois sites respectivement de bureaux et ateliers, d'incubation de projets liés à la culture et au patrimoine, et 10 ateliers industriels pour des entreprises de production artisanale. Il y a ensuite le TechteraFab d'Ecully (69) qui à partir de 2020 offrira, au sein du pôle de compétitivité Techtera, un nouvel espace dédié à l'innovation textile doté de moyens techniques et humains pour concevoir des prototypes fins, réaliser des petites séries de produits finis et valider un modèle économique. L'association Matériaupôle peut également prétendre à ce trophée avec le domaine Chérioux qui va s'implanter à Vitry-sur-Seine (94), 700 m2 pour mener à bien des projets dans la filière matériau.

Parmi les candidats au prix « Parcours de croissance entreprise innovante » appuyé par la Banque Populaire, on retrouve tout d'abord l'entreprise Cizeta Medicali, qui avec le cluster Nekoé et le soutien de la région Centre-Val de Loire est venue développer une application (SMAPP) à destination des pharmaciens, facilitant la gestion des stocks. Oohee accompagné par ADN Booster avait aussi ses chances auprès des votants, mettant au service des entreprises les compétences de 12 500 relais francophones situés dans 152 pays au service des entreprises souhaitant se développer à l'international. V-Optics et C2IME complètent le trio des nominés grâce à la technologie optique intelligente qu'elle développe en région Grand-Est pour la mesure et le contrôle objectif de surfaces réfléchissantes, efficace, tracé et sécurisé pour les marchés du médical, du verre, de l'automobile et les laboratoires de R&D.

Pour recevoir le prix « Engagement sociétal entreprise » soutenu par AG2R la Mondiale, HappyVisio et TechSap Ouest présentaient leur site internet d'information et de formations qui fait intervenir des professionnels en visioconférence pour qu'ils présentent un sujet et répondent en direct aux questions des participants destinés à favoriser le bien-vieillir. L'autocariste Le Basque Bondissant et le cluster GOazen, unis par une charte en 14 points, portent ensemble la question de l'engagement sociétal des entreprises du tourisme basque et pouvaient aussi prétendre au prix. Le projet Seniors Concept développé dans le département de la Loire par l'entreprise SFI accompagné par le cluster Digital League, transposant le savoir-faire acquis par SFI dans la réalisation d'un logiciel sur tablette de suivi de patient en milieu hospitalier dans le domaine du maintien à domicile des seniors, était l'ultime candidat.