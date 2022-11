France 2030 : 10 milliards d’euros investis en 2022, idem en 2023

Le 12 octobre 2021, le président de la République, Emmanuel Macron, dévoilait France 2030 et ses dix grandes ambitions (nucléaire, hydrogène, avions bas carbone, véhicules électriques et hybrides, santé, spatiale, fonds marin…) pour positionner la France en leader du monde de demain. Un an après, la Première ministre, Élisabeth Borne a rassemblé à Matignon, le 18 novembre, le comité France 2030, composé de ministres en charge de son déploiement, de représentants des écosystèmes des réseaux des entreprises et de la recherche, des organisations syndicales et patronales, et des opérateurs. L’occasion de dresser un premier bilan « positif » de ce dispositif d’investissement, doté d’une enveloppe de 54 milliards d’euros sur cinq ans, mais aussi de fixer « des ambitions fortes » pour 2023.

1 750 projets soutenus pour 8,4 milliards d’euros

L’objectif de 10 milliards euros d’engagement pour 2022 devrait être atteint à la fin de l’année. En effet, en septembre, France 2030 avait déjà investi 8,4 milliards d’euros dans 1 752 projets innovants émanant de grandes entreprises, de PME, de startup, de collectivités et d’universités, sur tout le territoire au travers d’une cinquantaine d’appels à projet. La moitié des fonds a d’ailleurs été irriguée pour la décarbonisation. Un premier déploiement qui a été jugé « réussi » et en « nette accélération » par rapport aux plans précédents.

En 2023, un rythme d’investissement à maintenir

Pour l’année 2023, la Première ministre a annoncé vouloir maintenir le rythme d’investissement mais aussi le haut niveau d’exigence et de sélectivité. France 2030 bénéficiera pour cela d’une enveloppe de 10 milliards d’euros, dont la moitié sera consacrée à des projets de transition écologique et de déploiement de France Nation Verte. Élisabeth Borne a également déclaré que le dispositif soutiendra massivement les créations de startupstechnologiques et valorisera la recherche.

Une amélioration des procédures

La Première ministre a aussi abordé la prochaine mise en place d’une simplificationdes procédures d’appels à projets tout en garantissant la sélectivité des projets. En effet, les processus rigoureux d’évaluation vont se poursuivre pour veiller à la bonne efficience de l’argent engagé, « ce qui permettra de faire effet de levier pour mobiliser des fonds privés ». Enfin, pour renforcer la territorialisation, Élisabeth Borne a annoncé le déploiement de « sous-préfets France 2030 et investissements », qui relaieront les dispositifs et qui auront surtout la charge d’aider à accompagner les projets industriels en lien avec les collectivités.