FRAIKIN, référencé auprès de GCS UniHA pour cinq ans

FRAIKIN, leader européen de la location longue durée de véhicules industriels et commerciaux, est désormais référencé auprès de GCS UniHA pour les 5 prochaines années. Ce référencement porte sur la location longue durée de véhicules sanitaires (ambulance type A, B, C et véhicule léger médicalisé), transport de produits de santé, de personnes à mobilité réduite et transport funéraire.

Premier acheteur public français dans le domaine de la santé, GCS UniHA permet à ses 104 groupements hospitaliers de territoire (GHT) adhérents de mutualiser les achats, les expertises et les compétences dans le but de développer la qualité des performances.

À l'issue d'une consultation concernant la prestation d'acquisition et la location longue durée de véhicules de transport de santé, afin de répondre aux besoins des différents GHT, la coopérative a décidé de s'appuyer sur l'expertise de FRAIKIN, qui devient le seul loueur référencé au sein de GCS UniHA, sur ce type de véhicules en métropole (hors DOM-TOM).

Dès lors, les adhérents UniHA n'ont qu'à passer un bon de commande auprès de FRAIKIN, sans autre contrainte, gagnant ainsi du temps dans la procédure des codes des marchés publics. Le réseau FRAIKIN sera également en charge de la gestion, du suivi et de l'entretien des véhicules grâce à ses 115 Ateliers–agences, ses 1 285 techniciens et ses 200 correspondants commerciaux. « Avec un budget et des prestations connus à l'avance, les établissements vont pouvoir maîtriser leur dépense d'exploitation et verdir leur flotte de façon progressive », a souligné Cyril Lopez, acheteur filière transport au GCS UniHA.