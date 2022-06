La Maison de la SEP revient à Paris le 22 juin

Conjointement avec les réseaux de soins et les Centres de Ressources et de Compétences SEP (CRC), l’entreprise Biogen organise le 22 juin La Maison de la SEP, afin d’informer et de prévenir sur la maladie de la sclérose en plaques. Le programme, à partir de 13h45 et jusqu’à 18h30, sera riche : des conférences et de nombreux échanges avec des neurologues, psychologues, docteurs patients, témoignages d’intervenants, et autres experts, qui viendront explorer de nombreuses thématiques allant de l’analyse de la maladie à la sexualité ou au quotidien des personnes atteintes.

Des rencontres entre patients, aidants, professionnels de santé, experts et associations de patients donc, entrecoupées d’ateliers pratiques, mais aussi de moments plus conviviaux, de partages et d’échanges d’expériences. L’événement, organisé par l’entreprise dans toute la France, permet de resserrer les liens entre personnes atteintes par la maladie, et les professionnels de la santé, associations, et réseaux locaux.

L’objectif, répondre aux besoins des patients

Créé en 2008 par Biogen, le concept a été développé pour répondre aux besoins exprimés par les patients, et permettre à tous de faire entendre leur voix. Un temps pour être écouté, pour approfondir ses connaissances sur la maladie en dehors des passages chez le médecin, comme pour sortir du cadre parfois lourd de l’hôpital. Le dispositif suit la journée mondiale de la SEP, organisée fin mai. Une affaire, aussi, de sensibilisation pour le reste de la société.

Après une étape à Nantes, La Maison de la SEP posera donc ses valises à Paris. S’ensuivront des rendez-vous à Montpellier, le 17 septembre, et Marseille, le 22. Des événements en format hybride, avec un présentiel retransmis en live interactif, pour permettre à tous de participer. Certains ateliers et conférences seront présentés et animés par la journaliste Laura Nordin. A noter que l’événement est, cette année, recentré autour du patient et de son parcours de santé, toujours sous le thème des « Connexions SEP » en résonance avec le thème de la Journée mondiale de la SEP. Pour conclure, cette édition 2022, la 14e du nom, se tiendra à la Maison des Métallos au 94, rue Jean-Pierre Timbaud à Paris, et les inscriptions se font en ligne, sur le site de La Maison de la SEP, où la retransmission du live aura lieu.