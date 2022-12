Forum sur la place juridique de Paris, le 16 décembre

Face à la concurrence internationale, le droit et l’efficacité du système juridique constituent des facteurs d’attractivité pour les villes et leurs acteurs économiques. Au cœur de l’activité économique, le droit est son pilier, en tant que vecteur de confiance entre les différents agents, mais aussi en permettant aux acteurs économiques d’êtres plus compétitifs. Dans une économie mondialisée, les entreprises sont particulièrement attentives aux cadres juridiques et normatifs qui leur sont offerts, à leur caractère favorable, à leur stabilité, à leur prévisibilité et leur efficacité. Aussi, les systèmes de droit sont mis en concurrence à l’échelle internationale. Mais où en est la place de Paris dans ce contexte de nécessaire défense l’attractivité du droit ? C’est pour répondre à cette question, et au-delà, pour bâtir une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs juridiques, économiques et politique qu’est organisé, le 16 décembre prochain, le Forum de la place juridique de Paris.

Cet événement rassemblera les contributions des meilleurs spécialistes de la place (Noëlle Lenoir, Jean-Denis Combrexelle, Philippe Dupichot, Michael Ostrove, Catherine Kessedjan, Pierre Steinmetz, Arthur Dethomas etc.). Ils débattront plus précisément de la question de savoir si le droit français apporte des garanties suffisantes aux entreprises. Ils se demanderont également si la France peut reprendre l’avantage sur le droit anglo-saxon.

Le Forum de la place juridique de Paris constitue l’aboutissement d’une réflexion collective marquée par la publication de l’ouvrage “Le droit comme facteur d’attractivité. Les atouts de la place juridique de Paris à l’échelle mondiale”, dirigé par Noëlle Lenoir, avocate, membre honoraire du Conseil constitutionnel et ancienne ministre. Le Forum de la place juridique de Paris dévoilera en avant-première les 20 propositions portées par Paris-Île de France Capitale Économique et l’ensemble des contributeurs à l’ouvrage afin de renforcer l’attractivité du Grand Paris, comme place de droit en Europe et dans le monde. L’événement s’adresse aux décideurs politiques, aux acteurs économiques et à tous ceux qui s’intéressent à l’intelligence économique et aux enjeux d’attractivité et de rayonnement international.

De 8h à 12h30, Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris.