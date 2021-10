Forum Service civique le 23 janvier

La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine, le Centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ), le réseau Information jeunesse et l'université Paris Nanterre organisent pour la première fois un forum Service civique sur le territoire altoséquanais.

Le Service civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Les volontaires étrangers, notamment étudiants, sont accueillis sous conditions. Indemnisé 580 euros par mois, le Service civique permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité, en France ou à l'étranger et dans neuf domaines d'action (solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire).

La mission de Service civique dure entre 6 et 12 mois et doit être réalisée de manière continue. Il n'est pas possible d'interrompre puis de reprendre une mission. Avec un minimum de 24 h par semaine. Vous ne pouvez accomplir qu'un seul engagement de service civique. À l'issue de votre mission, une attestation vous sera délivrée, vous pourrez la faire valoir lors de votre future recherche d'emploi.

Plus de 200 offres de mission dans de nombreux domaines

S'investir pour l'intérêt général, vivre une expérience valorisante, se créer un réseau, trouver ou redéfinir son projet d'avenir : c'est ce qu'apporte le Service civique. Ce forum permet de rencontrer directement l'association ou l'établissement public. Aucune condition de diplôme n'est requise, seule la motivation compte. Sur place, d'anciens volontaires partageront également leurs expériences. Les structures Information jeunesse (BIJ et PIJ) du département proposeront aussi d'autres formes d'engagement.

Mardi 23 janvier de 11 h 30 à 14h, à l'université Paris Nanterre – Hall du bâtiment B - 200 avenue de la République, Nanterre

Renseignement et informations au 01 47 72 35 73.