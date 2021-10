Forum Réussir en Seine-Saint-Denis : cinq entrepreneurs lauréats

Organisé, chaque année, à l'initiative de la CCI Seine-Saint-Denis et du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, en collaboration avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis et avec le concours financier du Fond social européen, cet événement, met à l'honneur les initiatives et les réussites en termes de création et de reprise d'entreprise dans le département, tout en offrant une grande diversité de sources d'information et de conseils. À cet effet, un village de stands avec une quarantaine d'exposants professionnels, regroupant des institutions bancaires, de financement, d'aide à la création ou la reprise d'entreprise, a apporté un soutien aux porteurs de projets. Sur un territoire ou une entreprise sur deux ne passe pas le cap des trois ans, les organisateurs du Forum ont pris le parti d'apporter prioritairement des réponses à ces problématiques.

Le point d'orgue du forum a été la remise des trophées “Espoirs de l'économie 2019” qui ont récompensé cinq entreprises qui se sont particulièrement illustrées cette année. Ces prix ont été remis aux lauréats par Nadège Grosbois, vice-présidente à l'économie et à l'emploi du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Eric Bleuze, vice-président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis, Danielle Dubrac, présidente de la CCI Seine-Saint-Denis et en présence de Faycal Douhane, secrétaire général adjoint de la préfecture de Seine-Saint-Denis, sous-préfet de Bobigny.

À l'occasion de la remise des Trophées, Danielle Dubrac, a déclaré : « Année après année, ces trophées œuvrent pour valoriser et récompenser les initiatives et l'énergie de nos concitoyens qui, avec de l'audace, le goût de l'effort, la ferme volonté de créer et développer leurs idées ou leurs projets portent haut l'étendard de notre fierté collective. Pour de belles et futures réussites, j'appelle les personnes éloignées de l'emploi, et même si la création d'entreprise ou d'activité n'est pas la seule solution à la réinsertion, à s'intéresser plus encore à cette voie qui peut offrir les moyens de créer votre emploi et les conditions de sa pérennité. »