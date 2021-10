Forum « Paris pour l'emploi »

Plus grand forum pour l’emploi d’Europe, il accueille des entreprises dans les secteurs d’activité les plus variés : commerce, vente et grande distribution, support à l’entreprise (comptabilité, ressources humaines...), banque, assurance, services à la personne, etc. Pour accompagner les candidats et leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions, la Ville de Paris a ouvert plus de 1 000 places de préparation aux entretiens d’embauches destinée aux chercheurs d’emploi et allocataires du RSA.

Un espace Economie sociale et solidaire permet aux structures franciliennes de ce secteur de proposer leurs offres et de sensibiliser les chercheurs d’emploi à ce domaine très actif. Un espace de 1000 m² est par ailleurs dédié à l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Dans le cadre d’un espace de job-dating, la Ville accueille une cinquantaine de jeunes parisiens candidats à l’un de ses cinquante postes « Emploi d’avenir ».