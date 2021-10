Forum jobs d'été : des opportunités à saisir pour les étudiants franciliens

C’est le moment idéal pour trouver un job d’été. Entre le mois de mars et celui de mai, 49 % des emplois saisonniers sont à pourvoir. Animation, grande distribution, hôtellerie-restauration, services aux entreprises et à la personne, vente… Voici les secteurs qui recrutent le plus sur Paris et sa petite couronne.

Entretiens de recrutement sans rendez-vous

Pendant trois jours, les étudiants motivés sont invités à se munir de leur CV et de leur bonne volonté pour aller à la rencontre des entreprises présentes dans le hall d’exposition du Crous de Paris. Ils pourront participer aux entretiens de recrutement organisés tous les jours et sans rendez-vous. Les jeunes dynamiques pourront postuler entre autres chez Monoprix, Les Bateaux Parisiens ou encore à la Réunion des musées nationaux. Pôle emploi et le Crous de Paris rappellent par ailleurs leur engagement envers les étudiants tout au long de l’année (forums Baby-sitting dating et Jobs d’hiver) mais aussi les permanences assurées par un conseiller afin d’aider à préparer CV, lettre de motivation et entretiens.

Les offres seront consultables sur le site www.pole-emploi.fr mots-clés « job étudiant »