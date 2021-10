Forum insertion à Créteil

S’adressant à la fois aux professionnels et aux allocataires du RSA, ce forum est un lieu de rencontre et d’échange, qui informe les allocataires sur les actions d’insertion disponibles dans le département et les oriente vers des démarches concrètes et adaptées.

Lors de ce forum, les visiteurs trouveront de nombreux stands portant sur différentes thématiques favorisant l’insertion des personnes en difficulté telles que les moyens d’accès aux soins, la gestion de la vie quotidienne, l'accès à la culture ou les aides financières mises en place par le Conseil général.