Forum Export : l'Afrique et le monde à la portée des PME

Troisième région du monde à connaître la plus forte progression depuis plus de dix ans, l'Afrique présente de réelles opportunités pour les PME. Un potentiel dont les entreprises Françaises peuvent se saisir, d'autant que l'export constitue aujourd'hui un tremplin pour rebondir face à la crise. Mais se lancer à l'international demande une certaine audace et une bonne préparation.