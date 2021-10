Forum Emploi Jeunes

Ces CDI, CDD et contrat en alternance étaient proposés dans tous les secteurs d’activité : énergie, grande distribution, assurance, banque, hôtellerie, restauration, service à la personne, etc. Dans les allées du forum, Marie-Christine Oghly, présidente du Medef Ile-de-France, Laurent Vilboeuf, directeur de la Direccte Ile-de-France, Laurent Kazmierczak, directeur de la communication de Pôle Emploi Ile-de-France, les présidents des MEDEF territoriaux et de nombreuses branches professionnelles étaient venus soutenir la forte mobilisation de tous les partenaires pour relever le défi de l’amélioration du taux d’emploi des jeunes, un enjeu majeur en termes de cohésion sociale, de compétitivité et de croissance.

Si le gouvernement a mis en œuvre les contrats de génération, cette mesure ne peut réussir que par la mobilisation des entreprises et plus particulièrement des PME recherchant de nouvelles compétences. C’était tout l’enjeu de ce forum organisé par le Medef Ile-de-France, la préfecture de la Région Ile-de-France et Pôle Emploi.