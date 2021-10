Les commissaires aux comptes organisent leur forum le 2 février

Cet événement s’inscrit dans une actualité particulièrement tendue pour la profession qui fait l’objet d’un projet de réforme de l’audit « totalement inadapté aux réalités du terrain, aux besoins des entreprises et qui s’annonce néfaste pour l’économie », selon ECF.

En effet, pour Julien Tokarz, sous couvert de transposer avec zèle une directive européenne sur la réforme de l’audit, l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira, risque de porter gravement atteinte à la profession de commissaire aux comptes, pourtant garante de la fiabilité et de la rigueur financière des entreprises françaises.

ECF et son président se mobilisent donc pour que les commissaires aux comptes, au nombre de 13 500, soient entendus, respectés et que le gouvernement revienne sur les dispositions iniques prévues dans le projet de loi.

Au programme des 7 heures de formation CAC, deux ateliers techniques :

• le rapport spécial sur les conventions réglementées

• les fusions dans le secteur associatif.

Mais aussi deux tables rondes politiques :

• Quelle organisation pour la profession de demain ? Impertinences et idées débridées : la vision d’ECF pour l’avenir.

• La parole est aux instances ! Évolution des normes, prise en compte de la PME, auditcontractuel.

La journée de formation coûte 234 euros pour les adhérents ECF (experts-comptables et commissaires aux comptes) et 276 euros pour le tarif standard. Les membres de l’ANECS (Association nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes stagiaires) et du CJEC (Club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes) bénéficient du tarif privilégié de 100 euros au lieu de 120 euros.

