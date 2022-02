Forum audit d’Audencia : Walter France participe aux côtés des étudiants nantais

Après l’édition 2021 organisée en digital, c’est en présentiel que se retrouveront cette année les employeurs et les 500 étudiants attendus. La plupart viennent pour découvrir des opportunités mais surtout trouver leur futur stage ou contrat. Pour Walter France, c’est un rendez-vous stratégique afin de présenter le métier d’auditeur aux étudiants, offres d’emploi et de stages à l’appui. Un enjeu de taille, puisque les nouvelles générations ne recherchent pas seulement une dimension technique à leur emploi et au métier d’audit, mais également une bonne relation d’équipe et un métier porteur de sens.

Afin de répondre à ces problématiques, les cabinets Walter France proposent des parcours d’intégration appelés « Walter Academy » qui réunissent chaque année tous les nouveaux collaborateurs autour d’une journée ludique portée par une thématique. Engagé dans une démarche de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), Walter France est labellisé LUCIE, un label RSE qui contribue aux enjeux de développement durable. Le réseau est également implanté en Outre-Mer et à l’international, offrant, en plus de la France, la possibilité d’une carrière internationale pour ces étudiants.