Forte hausse de population près des gares du Grand Paris Express

Les habitants des quartiers de gare du GPE regroupent l'équivalent de 21 % de la population de la Métropole du Grand Paris. Ces quartiers qui connaissent de profonds changements et dans lesquels on retrouve de nombreux projets urbains, voient pour certains leur population augmenter. On observe ainsi une augmentation de 3 % de la population dans les 68 quartiers considérés ensemble contre 1 % dans la Métropole du Grand Paris.

Les augmentations de population sont étroitement liées à la dynamique de construction. La population a ainsi augmenté de plus de 10 % dans les quartiers ayant bénéficié d'un rythme de construction important entre 2008 et 2012. C'est le cas par exemple pour plusieurs quartiers de gare de la ligne 15 Sud : Pont de Sèvres, Fort d'Issy — Vanves – Clamart, Issy RER. Ces quartiers ayant été fortement impactés par des grands projets urbains.

En 2015, chaque quartier compte en moyenne, 700 habitants de plus qu'en 2010. En 2010 les 68 quartiers de gare du GPE regroupaient 1 410 000 habitants contre 1 454 300 habitants en 2015. Les 56 quartiers de gare situés dans la Métropole contribuent pour un peu plus de la moitié à sa croissance démographique.