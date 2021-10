Formulaire ESTA: conseils pour ne pas se tromper

Formulaire d’entrée aux États-Unis et usa à remplir

Pour pouvoir fouler le sol américain dans le cadre des vacances ou d’un transit, il est impératif de remplir le formulaire ESTA. Celui-ci porte le numéro I -942 et s’intègre dans le cadre du Programme d’exemption de visa. La demande d’autorisation ESTA (Electronic system for travel authorization) est destinée uniquement aux pays inscrits dans ce programme. Ils sont au nombre de 38 en tout et la France, la Belgique ainsi que Monaco y figurent. Si vous ressentez une certaine appréhension à remplir ce formulaire, familiarisez-vous à ses contenus dans cet article avant de vous lancer.

Remplir la première partie du formulaire d’entrée aux États-Unis

La première partie du formulaire d’entrée aux États-Unis regroupe toutes les questions relatives à votre identité. Si vous stressez un peu au moment de la remplir, placez devant votre écran d’ordinateur votre passeport. N’importe quel document d’identité aurait pu faire l’affaire, mais il est obligatoire que les informations du passeport soient les mêmes que sur ce formulaire. De ce fait, le passeport est votre meilleur allié pour cette opération. Prenez le temps de tout vérifier par la suite.

Remplir la section sur le passeport dans ce formulaire

La deuxième section du formulaire officiel de demande d’autorisation vers les États-Unis se rapporte au passeport. Par conséquent, gardez-le encore à vos côtés. Cette partie vous demande le pays de délivrance du passeport. Ceci peut ne pas être votre pays d’origine, donc tâchez de choisir le pays exact où il a été émis. Insérez dans les cases destinées à cet effet la date à laquelle vous l’avez eu et sa fin de validité. N’oubliez pas de bien mentionner votre numéro de passeport.

Zapper les questions d’itinéraire et répondre calmement aux questions fermées

Les questions de l’itinéraire sont facultatives. Vous pouvez donc choisir de remplir la 3e section à la fin de ce processus. Cependant, prenez le temps de bien répondre aux questions fermées de la fin de ce formulaire. Un oui ou un non peut vous faire accepter ou refuser cette demande d’autorisation. Ce sont les questions les plus cruciales de tout ce formulaire. Relisez-le autant de fois possible.