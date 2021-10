Formation sur la protection du patrimoine familial et la pérennité de l'entreprise

Le centre d’affaires Ateac accueillera une conférence animée par quatre avocats et un notaire au 26e étage de la Tour Montparnasse. Cette conférence abordera dans un premier temps la protection du patrimoine familial face aux risques professionnels (nature des risques pour la famille, anticipation et prévention de ces risques), et dans un second temps la protection de l’entreprise face aux risques familiaux (nature et anticipation des risques pour l’entreprise).