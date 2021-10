Formation sur l'évaluation des préjudices économiques et financiers

Dans une logique d'interprofessionnalité et d'échanges entre praticiens confirmés, la Compagnie des Conseil et Experts Financiers (CCEF) lance au mois de décembre une toute nouvelle formation certifiante n'ayant pas d'équivalent dans ce domaine intitulée « Evaluation des préjudices économiques et financiers ».

