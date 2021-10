Formation RH : comment maintenir ou faciliter l'activité de votre entreprise ?

Gestion de crise, réorganisation du travail, problématiques de recrutement 2.0 ou encore réglementation… La CCI Paris Ile-de-France accompagne les entreprises à assurer le maintien de leur activité à l'heure où les RH semblent devenus plus indispensables que jamais.

Découvrez ci-dessous les nouveaux rendez-vous gratuits organisés par la CCI Paris Ile-de-France et ses partenaires jusqu'à l'été :

11 mai à 10h : Comment gérer les arrêts maladie de longue durée ?

Lors de ce webinar, les équipes de la CCI Paris Ile-de-France aborderont avec les participants et en présence de Maître Brunet, les points clés suivants :

• La justification de son absence par le salarié

• L'obligation de maintien de salaire de l'employeur

• L'impact de la suspension du contrat de travail

• Le licenciement du salarié absent

• Le retour du salarié absent

• Les risques contentieux

18 mai à 10h : Sécurisez vos ruptures conventionnelles

Avec l'intervention de Anne-Françoise Nay-Laplasse, avocat associé et Nathalie Rivière, avocat Fidal, les participants à ce webinar bénéficieront de tous les conseils pour sécuriser la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail avec un salarié.

• Quand et avec qui négocier une rupture conventionnelle ?

• Quelle procédure et quels délais ?

• Quels effets et quelles indemnités ?

• Les litiges.

27 mai à 10h : Impact du RGPD sur les données RH

Lors de ce webinar organisé par la CCI Paris Ile-de-France, les intervenants Claire Abate, avocate en droit social au cabinet AC Legal Avocat et Justine Cabanis, DPO (Data Protection Officer) chez MitiRisk & Co, reviendront sur les définitions et principes-clés pour comprendre la législation sur les données

personnelles.

• Panel des données RH : recrutement, paie, gestion administrative des salariés,

• Collecte et conservation des données RH, badging, vidéosurveillance, géolocalisation et biométrie...

• Demande de droits (accès aux données, rectification, opposition, limitation, effacement et portabilité)

et information des salariés en cas de violation de données personnelles.

1er juin à 10h : La négociation dans les TPE / PME

Négocier des accords collectifs avec des élus voire même directement avec le personnel est devenu possible.

Savoir se saisir de cet outil, particulièrement en période de crise, peut s'avérer utile.

Ce webinar sera ainsi l'occasion de faire un point d'actualité sur les questions suivantes :

• Avec qui négocier ?

• Sur quels sujets négocier ?

• Quel formalisme respecter ?

Ce webinar s'inscrit notamment dans le cadre du programme relance entreprise co-financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER).

8 juin à 10h : Comment valoriser votre marque employeur sur les réseaux sociaux ?

Comment valoriser votre marque employeur sur les réseaux sociaux ? Outils et cas d'entreprises. En temps de crise, la marque employeur se révèle être un outil d'attractivité et de fidélisation des compétences, indispensables pour relancer la dynamique économique. Comment stimuler l'engagement de vos collaborateurs et attirer des candidats volontaires pour rejoindre votre organisation, afin de sortir gagnant de la crise du Covid 19 ?

C'est la question à laquelle répondra ce webinar en s'appuyant à la fois sur des outils et des cas d'entreprises.

10 juin à 10h : Le détachement de salariés étrangers en France

Des obligations et interdictions s'imposent aux entreprises françaises en matière de travail illégal. Lorsque les entreprises françaises font appel à des prestataires de services étrangers détachant du personnel sur le territoire français, des obligations et interdictions d'imposent à elles en matière de travail illégale. Ce webinar propose de faire le tour de la question :

• Comment vérifier que le co-contractant étranger est en règle ?

• Que faire en cas de défaillance du prestataire de services étranger ?

• Quelles sont les obligations à la charge de l'entreprise d'accueil ?

• Quelles sont les sanctions applicables ? (sanctions civiles, administratives et pénales)

2 juillet à 10h : Le travail dissimulé

Ce dernier webinar programmé par la CCI Paris Ile-de-France permettra aux participants de bien comprendre la définition de travail dissimulé et les risques que cela représente pour l'employeur.

• Qu'est-ce que le travail dissimulé ? Dissimulation d'activité, dissimulation d'emploi salarié et détachement transnational.

• L'élément intentionnel en question et l'obligation renforcée de l'employeur

• Quelles sont les sanctions applicables à l'employeur ? Sanctions civiles (contentieux prud'hommal et URSSAF), administratives et pénales.

Retrouver toutes les informations sur les webinars dédiés aux ressources humaines en cliquant ici.

En plus de ces webinars thématiques, un rendez-vous mensuel gratuit est organisé pour faire le point sur l'actualité sociale.