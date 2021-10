Formation professionnelle : une réforme toujours méconnue

Grandes entreprises mises à part, les PME et ETI semblent encore très peu concernées par la réforme de la formation professionnelle. Selon l’enquête réalisée par le Cabinet Majors Consultants pour le compte d'Opcalia, auprès d'un échantillon de 500 entreprises représentatives du tissu économique national (méthode des quotas), 18 % pensent la connaître. Seules 22 % savent que les entretiens professionnels vont devenir obligatoires tous les deux ans, alors même que 28 % organisent déjà ce type d'échanges avec leurs salariés. Pour ce qui est du Compte personnel formation, 33 % des entreprises le connaissent et 28 % souhaiteraient être davantage informées sur le dispositif. Côté contrôle de la qualité, l'un des enjeux implicites de la réforme, 60 % des entreprises interrogées estiment aujourd'hui bien évaluer les formations suivies par leurs salariés.

Concernant leur propre avenir, le niveau de confiance des entreprises n'est que de 73 %, 28 % décrivent une situation économique dégradée sur les 12 derniers mois, 59 % déclarent n'avoir perçu aucun changement et seulement 13 % des améliorations. En termes d'embauches, 47 % ont recruté en 2014 et seulement 31 % prévoient des embauches sur 2015.