Formation : les OPCO font leur rentrée et se mobilisent

Gérés par près de 600 administrateurs paritaires les 11 OPCO et leurs 5 600 salariés agissent au bénéfice de 1,5 million d'entreprises comptant près de 20 millions de salariés.

4,3 millions de formations financées par an



Grace à leur action, ce sont plus de 4,3 millions de salariés dont la formation est financée chaque année, 450 000 contrats d'apprentissage et 210 000 contrats de professionnalisation traités et financés.



Outre ces actions massives, les OPCO accompagnent également la formation des demandeurs d'emploi, les entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, appuient le déploiement du FNE-Formation et sont présents, avec 2 400 salariés, sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.



Ils apportent aux Branches professionnelles en réponse à leurs besoins un appui en matière de certification, d'observatoires, d'études et d'ingénierie avec près de 400 experts à leur écoute.

Une transition efficiente



Enfin les OPCO affichent, dès leur première année d'exercice, une performance de gestion remarquable avec 94 % de leur budget annuel consacré directement aux dépenses de formation, d'appui et d'accompagnement.



Des OPCA aux OPCO, la transformation par les partenaires sociaux des Branches est réussie en réponse aux enjeux de l'économie, du savoir et de la compétence.



Les OPCO se mobilisent fortement dans le plan de relance. Ils sont dans les territoires au plus près des entreprises, des jeunes et des CFA pour l'apprentissage et l'alternance. Ils poursuivent et amplifient leurs actions en matière de formation des salariés, s'engagent dans la gestion des dispositifs exceptionnels de type FNE Formation, multiplient les actions d'appui et de conseil et consolident leurs coopérations pour faciliter les mobilités professionnelles.