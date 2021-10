Formation EFB/Cercle Montesquieu/AFA sur la prévention de la corruption

Cette formation professionnelle inédite qui vise un public d'expert est un marqueur du temps de la coopération et de l'action groupée entre les acteurs de la gouvernance d'entreprise, les juristes, les compliance officers, les avocats et les Pouvoirs publics.

Un enjeu de taille pour les entreprises et les avocats

Pour Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris, « la compliance est un véritable enjeu pour nos avocats et les entreprises ». Ses propos introductifs sur la genèse de la compliance et l'émergence de la notion d'intelligence économique et de sécurité de l'entreprise dans laquelle s'intègre l'anticorruption font écho à cette formation multisectorielle.

La représentante des avocats du barreau de Paris souligne l'importance pour ses confrères de se former aux nouveaux dispositifs de lutte anticorruption car c'est « le prolongement de la mission de l'avocat ».

« La loi Sapin 2 constitue incontestablement une avancée positive et prouve que les avocats sont des acteurs incontournables », se réjouit Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris,.

Avec le même enthousiasme, Nicolas Guérin, président du Cercle Montesquieu, explique que si « la loi Sapin est une véritable révolution en entreprise qui nécessite du courage, de la pédagogie, des moyens et beaucoup de diplomatie », elle peut être « intégrée comme un élément de stratégie et de compétitivité ».



Nicolas Guérin, président du Cercle Montesquieu, Gérald Béranger, directeur adjoint de l'AFA, et Marie-Aimée Peyron, bâtonnier de Paris ont présenté cette formation inédite. © A.P.

En effet, implémenter le dispositif Sapin 2 et préparer une éventuelle enquête de l'AFA demandent un travail lourd et intense, impliquant de nombreux acteurs pour un coût élevé. « Il y a un changement de culture à faire auprès des dirigeants », lance-t-il.

C'est pourquoi le Cercle « participe à la conduite du changement » en contribuant à la mise en place de cette nouvelle réglementation dans les entreprises par la formation et le partage d'expérience de ses membres.

« Le simple soupçon de corruption peut porter atteinte à la valeur économique d'une entreprise. Il en va donc de l'intérêt de l'économie française d'aider les entreprises à se mettre à niveau », explique Gérald Béranger, directeur adjoint de l'AFA.

« Cette formation continue présente au moins deux intérêts forts : elle s'adresse au monde du conseil au sens large, dans et à l'extérieur de l'entreprise, pour diffuser la culture de l'anticorruption, et dans la diversité des animateurs de ses modules qui vont croiser leurs regards. Une diversité d'approches indispensable pour former correctement », confie ce dernier.

Une formation pratique pour les professionnels

Après avoir remercié les contributeurs de l'AFA « dont l'implication est très forte » et les membres du Cercle Montesquieu et du barreau de Paris présents, le directeur de l'EFB, Pierre Berlioz, a donné une brève présentation de cette formation « conçue à plusieurs mains, en partenariat complet ». Ce nouveau programme est, selon lui, symbolique de la dynamique d'ouverture de l'EFB vers l'avenir et des horizons divers reliés au droit.

« En ce moment, l'AFA peut être un partenaire de la profession », estime l'avocat William Feugère (associé de Feugère Avocats ayant créé la plateforme ethicorp.org de réception et de traitement des alertes) en expliquant qu'il est fondamental de travailler avec l'agence et les entreprises.

« On n'y arrivera pas si on ne communique pas, l'échange et la formation sont essentiels », ajoute Claire Olive, co-responsable de la commission gouvernance et éthique du Cercle Montesquieu, qui a participé à la conception de cette formation.

« Nous sommes dans un monde transverse en pleine mutation. Ce qui dynamise et bouscule nos entreprises est qu'il faut adopter une approche transverse car nous avons tous à apprendre les uns des autres. On a besoin d'être en équipe pour affronter ce changement et en faire une opportunité », poursuit-elle.

De fait, l'implémentation du dispositif Sapin 2 est une véritable opportunité, notamment en termes de compétitivité sur le marché économique mondial.

« Lutter contre la corruption a pour but de protéger son entreprise et sa croissance », explique William Feugère.

Conjuguant l'expertise et l'expérience des départements contrôle et conformité de l'AFA, des avocats et des directeurs juridiques, cette formation comprend six modules de quatre heures répartis sur trois mois.

Son coût est relativement modique pour une formation de ce type puisqu'il s'élève à 800 euros (150 par module), et offre la possibilité de ne suivre que certains modules. Tous les intervenants ont été confrontés à la définition, à la mise en place ou au contrôle des huit piliers du programme de conformité anticorruption.

Des agents de l'AFA interviendront sur le premier module relatif à la cartographie des risques pour donner leur retour d'expérience et alerter sur les erreurs à ne pas faire. Des binômes ou trios d'experts se chargeront ensuite du deuxième module consacré à la gouvernance de la compliance, du troisième sur la rédaction d'un code de conduite et du quatrième sur l'évaluation de l'intégrité des tiers. Enfin, les deux derniers modules consacrés au dispositif d'alerte, aux contrôles comptables et à la CJIP seront animés par des compliance officers, des experts-comptables et des avocats.

Un QCM en fin de cycle permettra d'obtenir une attestation de formation. Pour le moment, l'EFB a prévu des sessions de formation entre le 29 janvier et le 26 mars, mais souhaite en ajouter si besoin.