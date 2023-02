Formalités : l’OEC Paris IDF et Legal2Digital organisent un webinaire le 14 février

À la suite de l’indisponibilité du guichet unique, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le guichet des entreprises et le plan de secours mis en œuvre.

C’est pour cette raison que Virginie Roitman, présidente de l’Ordre des experts-comptables (OEC) de Paris IDF, et Laurianne Ricard, responsable du développement des services juridiques et de formalités au sein de Legal2Digital, vous proposent un petit-déjeuner conférence afin de dresser un état des lieux de la situation et de vous fournir les bonnes pratiques de l’immatriculation ainsi qu’un mode d’emploi concret de la procédure de secours, avec une cartographie des interlocuteurs en fonction des formalités.

Le webinaire est accessible en présentiel ou en ligne et vous permettra de poser toutes vos questions en direct.

Informations pratiques

Mardi 14 février 2023, 9h-10h30

50 rue de Londres (Paris 8e) ou en ligne

Informations et inscriptions ici (http://bit.ly/3wZ5Wz7)