Formalités d’entreprises : l’heure du Guichet unique

L’intégralité des 3 millions de formalités, réalisées chaque année par l’ensemble des 6 millions d’entreprises implantées en France, seront réalisées via le Guichet unique des formalités.Ce guichet unique numérique est dès à présent accessible à l’adresse https://formalites.entreprises.gouv.fr.

À compter du 1er janvier 2023, il ne sera donc plus possible de déposer des formalités dans un CFE ou directement au greffe des tribunaux de commerce, ni par voie papier ni par voie dématérialisée. C’est l’Inpi qui transmettra au greffier les formalités saisies sur le site internet précité.

À réception, le greffier du tribunal de commerce restera en charge du contrôle juridique des formalités et de la délivrance de l’extrait Kbis.

Les échanges avec les déclarants, notamment les éventuelles demandes de pièces ou de renseignements complémentaires, se feront exclusivement viale site du guichet unique. Pour toute question ou demande d’assistance relative à ce guichet unique, vous pouvez contacter l’Inpi par téléphone ou à l’aide d’un formulaire en ligne.

Le Guichet unique au Sénat

À quelques mois de l’échéance de cette transition numérique, le sénateur Michel Canévet, membre de la Délégation sénatoriale aux entreprises, et l’association ePacte, qui rassemble près d’une quarantaine de professionnels de la conformité juridique des entreprises (lire encadré), ont récemment organisé une table-ronde au Sénat, dédiée à ce Guichet unique de formalités.

Réunissant l’écosystème de ce chantier de simplification initié par la Loi Pacte de 2019 autour du chef de la mission interministérielle dédiée à la simplification et à la modernisation des formalités, Xavier Merlin, et du chef de projet de l’Inpi qui opère le guichet, Godefroy Leménager, cette table-ronde a permis d’aborder les points relatifs au calendrier de déploiement, à la procédure de sécurisation qui permettra d’accompagner la période de bascule complète, à la poursuite du dialogue avec les professionnels pour co-construire des solutions performantes et à l’assistance des usagers.

À cette occasion, les questions posées par les Membres d’ePacte, réunis en Groupes de travail (formalités, comptabilité, data et API) ont permis d’échanger avec Didier Oudenot, ancien président du Conseil national des greffiers et administrateur d’Infogreffe, en présence de représentants régionaux de CCI et de CMA.

Des commentaires ont également pu être recueillis auprès des professionnels du droit et du chiffre, en particulier des avocats, représentés par Nathalie Attias, vice-présidente du Conseil national des barreaux, et les experts-comptables, représentés par Jean Saphores, vice-président du Conseil supérieur de l’Ordre.

L’ensemble de ces échanges auront permis d’apporter des clarifications et de rassurer les professionnels présents, en matière d’assistance technique et de solutions de repli en cas de blocages, de gouvernance et de dialogue avec les utilisateurs. De nombreux points restent néanmoins en suspens dont certains, attendant un arbitrage du ministère de l’Économie.

Le Sénateur Canévet a, par ailleurs, annoncé la tenue d’une nouvelle table-ronde avec ePacte en décembre, à la veille du lancement du guichet unique.

ePacte Pacte est né de la volonté de fédérer les professionnels de la conformité juridique engagés en faveur de la simplification administrative des entreprises afin de proposer des services innovants et performants à leurs clients. ePacte contribue aux travaux engagés par l’État en faveur de cette simplification afin que les nouveaux dispositifs mis en place soient satisfaisants pour l’ensemble des professionnels impactés. Organisé en groupes de travail thématiques, ePacte s’appuie sur l’expertise métier de tous ses membres en matière de conformité juridique et administrative des entreprises afin de dialoguer au mieux avec les pouvoirs publics et leur fournir des retours d’expériences qualifiés, accompagnés de proposition de solutions constructives.



Plus d’informations sur www.epacte.org