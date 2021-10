Forfait Antipollution : transports illimités

Le pic de pollution est le moment de lâcher sa voiture et de prendre les transports en commun et ça tombe bien, les jours de pollution, Ile-de-France Mobilités met en place un forfait antipollution valable en illimité à 3,80€ la journée (moins cher que 2 tickets) pour les Parisiens et les Franciliens qui doivent laisser leur vieille voiture au garage.

Cette mesure, qui remplace la gratuité des transports, offre un souffle à Ile-de-France Mobilité, qui perdait chaque année 80M€ à cause de la gratuité forcée en cas de pollution (soit 4M€ par jour).

Ce titre de transport, tout le monde peut l'acheter en gare le matin des jours de pollution pour pouvoir l'utiliser dans les trains, métros, bus, et tramway, comme un ticket mobilis, vallant 7,30 € pour les zones 1-2 et 17,30€ pour les zones 1-5.

Cette mesure, bien pensée par son tarif, va encore évoluer avec la possibilité de l'acheter la veille pour le lendemain, afin de permettre aux Franciliens utilisateurs de bus de ne pas se retrouver dans une situation irrégulière les matins de pollution.

À noter, afin de lutter contre les embouteillages et la pollution de l'air, Île-de-France Mobilités a également décidé de rendre le covoiturage de courte distance gratuit pendant les périodes de fortes perturbations dans les transports et de pics de pollution. Les jours de gratuité liés à la pollution seront déclenchés lorsque le seuil d'alerte mesuré par AirParif sera atteint.