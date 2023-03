Fonds vert : une dotation francilienne de 294,88 millions d’euros

Annoncé le 27 août dernier par la Première ministre Élisabeth Borne, le Fonds vert est dernièrement entré en vigueur. Dans ce cadre, la préfecture de la région Île-de-France est dotée d’une enveloppe de 294,88 millions d’euros. Ce fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires est destiné « à renforcer la performance environnementale dans les territoires, à adapter les territoires au changement climatique et à améliorer le cadre de vie des citoyens ».

Les préfets sont chargés de sélectionner les projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés. Ce dispositif est doté, à l’échelle nationale, de deux milliards d’euros de crédits, répartis entre toutes les régions. « Les territoires sont des acteurs incontournables de la transition écologique. Ils disposent des compétences clés pour agir durablement dans des champs structurants comme la mobilité, la gestion de l’eau et les déchets ou encore la biodiversité », a rappelé Marc Guillaume, préfet de la région d’Île-de-France et de Paris.

Trois axes majeurs déclinés en 10 mesures

« Pour répondre à ces défis environnementaux, l’État doit s’associer aux actions des territoires en apportant son soutien. Le Fonds vert vise à avoir un effet de levier massif dans les territoires, en soutenant des projets à fort impact environnemental qui seront mis en œuvre dès 2023 », a ajouté Marc Guillaume. En Île-de-France, cette dotation de 294,88 millions d’euros permettra le financement de projets, selon trois axes majeurs : le renforcement de la performance environnementale, l’adaptation du territoire au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie.

Le recyclage des friches, une mesure importante

Ces trois priorités se déclinent, quant à elles, en dix mesures, allant de la rénovation énergétique des bâtiments publics, en passant par le soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets, la rénovation des parcs luminaires d’éclairage public, mais aussi la prévention des inondations, des risques d’incendies de forêt et la renaturation des villes. Sans oublier également, le développement du covoiturage, l’accompagnement au déploiement des zones à faibles émissions de mobilité et de la stratégie nationale biodiversité 2030. Enfin, une attention particulière sera accordée au recyclage des friches franciliennes. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts engagés dans le cadre du plan de relance, et répond à l’objectif Zéro artificialisation nette (Zan), qui engage les territoires à accorder une plus grande place à la nature en ville.

A noter que les projets devront être engagés avant la fin de l’année 2023 et livrés avant fin 2026.

Les demandes d’aides au Fonds vert peuvent d’ores-et-déjà être déposées en ligne sur aides-territoires.beta.gouv.fr/programmes/fonds-vert/