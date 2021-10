Fonds R&D automobile : 5 projets d'adhérents de la FIEV sélectionnés

Dans le cadre du plan de soutien à l'automobile annoncé fin mai par le Président de la République, le Gouvernement a dévoilé le 2 juillet dernier la liste des 27 projets retenus dans le cadre de son programme de soutien à la R&D industrielle de la filière. La Fédération des industries des équipements pour véhicules (FIEV) se réjouit que parmi les futurs bénéficiaires des 150 millions d'euros mobilisés par l'État aient été sélectionnés des équipementiers dynamiques, français et étrangers, de tailles diverses, continuant à faire de la France une terre d'innovation au service de la mobilité de tous.

Néanmoins, le syndicat regrette que seuls 5 des 16 projets présentés par ses adhérents aient été choisis. La FIEV attire l'attention des Pouvoirs publics sur l'importance de soutenir ces projets porteurs de nombreux emplois à préserver ou à créer.

Syndicat de tous les équipementiers opérant sur le sol français, représenté au Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité (Coram) par Heiko Carrié, président de Robert Bosch France et Benelux, la FIEV se satisfait du travail réalisé avec les Pouvoirs publics et les acteurs de la filière automobile. Cette coopération aboutit aujourd'hui à un soutien à la R&D d'équipementiers de tailles variables, français mais aussi à capitaux étrangers pourvoyeurs d'emplois en France.



La sélection de Bosch, EFI Automotive, Howa-Tramico, Schrader Pacific et Vitesco Technologies garantit un investissement de 30 millions d'euros dans des projets s'inscrivant pleinement dans la transition énergétique responsable voulue par tous. Des projets portant notamment sur l'hydrogène, l'électrification ou encore des procédés éco-efficients et venant en parfait complément de ceux soumis par les constructeurs français et d'autres équipementiers français majeurs.



Soucieuse de l'innovation et de l'émergence de nouvelles mobilités qu'elle soutient déjà via son propre fonds de dotation, Keyros, lancé en mars dernier, la FIEV a soutenu auprès du Coram plus d'une quinzaine de projets soumis par ses équipementiers adhérents. Aussi, elle insiste sur l'importance d'apporter un rapide soutien aux projets non retenus à date contribuant tous à la recherche d'une industrie automobile française souveraine, novatrice, créatrice de richesse et génératrice d'emplois durables. Plusieurs projets concourraient notamment à la préservation et à la création de plus de 700 emplois en France.



A l'instar de son action depuis le début de la crise, la FIEV est disposée à travailler étroitement avec le Gouvernement et les autres parties prenantes de la filière automobile pour trouver à court terme les solutions réalistes les plus adaptées.