Fonds interdépartemental : 141 millions d'euros d'investissement supplémentaires en 2021

Ce Conseil d'administration a permis aux sept départements franciliens et à leurs présidents de faire un point d'étape sur la réalisation des projets soutenus par le Fonds de Solidarité. Réuni à l'Hôtel du Département de Seine-Saint-Denis, le conseil d'administration a fait un point d'étape sur la réalisation des projets soutenus par le fonds de soutien interdépartemental. Les élus ont également débattu des orientations budgétaires 2021 du FS2I et confirmé l'investissement de 141 millions d'euros supplémentaires en 2021. Cette somme s'ajoute aux investissements déjà votés depuis la création du FS2I, en 2019, soit un total de 441 millions d'euros en trois exercices.

Pour rappel, les sept Départements franciliens financent 2 milliards d'euros d'investissement par an. Les élus ont souhaité « réaffirmer leur solidarité et toute la pertinence des investissements publics permis et soutenus par le FS2I, alors que la région Île-de-France a été particulièrement impactée par la crise du Covid-19 ». A ce titre, ils souhaitent que le FS2I soit reconnu par l'État comme un interlocuteur à part entière du Plan de relance et qu'un travail s'engage entre l'État et le FS2I pour coordonner les crédits et permettre de faire jouer un véritable effet de levier. Le budget 2021 du FS2I sera voté fin janvier 2021 et la liste des projets soutenus, qui favorisent la commande public et l'emploi, sera dévoilée.

Si le conseil d'administration est actuellement présidé par Stéphane Troussel, président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne, qui a été désigné pour le remplacer, dès le 1er janvier 2021. L'élu a souhaité rappeler, à cette occasion, toute l'importance des départements pour faire face à crise, avant d'appeler au renfort d'une « interdépartementalité concrète, utile et efficace ».