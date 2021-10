Fonds de soutien pour les commerçants et les artisans franciliens

Ce fonds régional, qui associe la Ville de Paris, permettra aux commerçants et artisans franciliens touchés « de maintenir leur activité de proximité, dynamique et accueillante, indispensable à l'animation d'une vie de quartier », dans les secteurs géographiques impactés par les événements.

Les commerçants, artisans, professions libérales ou entreprises indépendantes (y compris franchisées) ayant entre zéro et 50 salariés et ayant subi des dégradations (vitrines détruites, traces de fumée, magasins pillés et saccagés, etc.), pourront ainsi prétendre au soutien financier régional.

Les dommages doivent conduire à des dépenses immobilisables (travaux de réparation des locaux, achat de mobiliers ou d'équipement informatique nécessaires à la poursuite de l'activité, etc.) laissant, après intervention des assurances, un solde à la charge du commerçant ou de l'artisan.

Les aides accordées aux professionnels le sont sous forme de subventions d'équipement, d'un montant forfaitaire entre 1 000 et 7 000 euros.

Les dossiers de demande d'aides peuvent être déposés par les professionnels jusqu'au 20 juin auprès de la Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France (CCI Paris Île-de-France) et de la Chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Île-de-France (CRMA Île-de-France).