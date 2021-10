Fondation Vuitton : l'expo Chtchoukine bat des records

L'exposition intitulée "Icônes de l'art moderne – la collection Chtchoukine", inaugurée fin octobre, a été rallongée de deux semaines, la portant à quatre mois et demi au total.

Avec déjà plus d'un million de visiteurs, la Fondation Louis-Vuitton - ravie de ce vif succès – organise une fin en apothéose à cette exposition inédite.

Ainsi, du lundi 27 février au dimanche 5 mars, pour son ultime semaine, la Fondation sera ouverte tous les jours de 7 h à 23 h, et jusqu'à 1 heure du matin le samedi 4 mars ! Une belle façon de répondre à la demande et d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à cette incroyable collection d'art moderne.

On n'avait pas vu un tel record d'affluence pour une exposition en France depuis un demi-siècle, avec l'exposition "Toutankhamon et son temps" au Petit-Palais en 1967, qui avait fait 1,2 million d'entrées en un peu plus de cinq mois.