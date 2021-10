Foncière Atland acquiert une participation majoritaire dans Fundimmo

Fundimmo a obtenu en 2018 l'agrément de l'AMF (agrément de Conseiller en investissement participatif – CIP) pour proposer une offre de crowdfunding immobilier en investissement locatif dédiée à l'immobilier d'entreprise. Avec plus de 45 millions d'euros collectés depuis sa création pour financer 86 projets, la plateforme fait partie des acteurs majeurs du marché du crowdfunding immobilier en France. Elle a enregistré une croissance de 50 % de sa collecte au 1er semestre 2019, avec une répartition équilibrée entre les opérations de logements et tertiaires.

L'acquisition de 60 % du capital de Fundimmo par Foncière Atland s'inscrit dans un contexte réglementaire et légal particulièrement favorable avec le relèvement du plafond du seuil de collecte pour les plateformes de crowdfunding à 8 millions d'euros au lieu de 2,5 millions d'euros par opération, dans le cadre de la loi Pacte, et l'éligibilité aux PEA-PME des titres financés via des plateformes de crowdfunding.

Pour Stéphane Bombon, président de Fundimmo, « L'acquisition de Fundimmo par Foncière Atland est une véritable reconnaissance du professionnalisme de notre travail et cet accord marque une étape décisive dans le développement de la plateforme. Fundimmo va poursuivre et accélérer sa politique de financement de promoteurs de qualité, en l'élargissant à de grands operateurs sur l'ensemble du territoire. »

De son côté, Georges Rocchietta, président-fondateur du Groupe Atland souligne que « cette acquisition s'inscrit dans le prolongement de l'acquisition et de l'intégration de Voisin (société de gestion de SCPI et d'OPCI). Elle nous permet de diversifier et d'élargir notre offre de produits d'investissements immobiliers pour nos clients. En s'appuyant sur l'expertise reconnue des équipes de Fundimmo, Atland se dote d'un nouveau relai de croissance sur un marché en fort développement dans un contexte règlementaire très favorable confirmé récemment par la loi Pacte 2019. (...) Les synergies avec Atland sont nombreuses, notamment dans la connaissance du marché de la promotion immobilière et de l'investissement, et elles doivent permettre d'accélérer le développement de Fundimmo. »

Dans le cadre de cette opération, Foncière Atland a été accompagnée par le cabinet d'avocats Gaftarnik le Douarin. La société Fundimmo et ses dirigeants ont été assistés par le cabinet Racine.